Film über den Zerfall einer Ehe mit Jake Gyllenhaal und Carey Mulligan

US-Schauspieler Paul Dano eröffnet mit Regiedebüt Kritikerwoche in Cannes

Paris (AFP) - Der US-Schauspieler Paul Dano, der unter anderem durch seine Rollen in "Little Miss Sunshine" und "There Will Be Blood" bekannt ist, eröffnet mit seinem Regiedebüt die Kritikerwoche beim Filmfestival in Cannes. Das Drama "Wildlife" werde zum Auftakt der Filmreihe am 9. Mai gezeigt, teilten die Organisatoren am Montag mit. In dem Film spielt der mit Dano befreundete Hollywood-Star Jake Gyllenhaal mit.

Paul Dano © AFP

"Wildlife" basiert auf einem Roman von Richard Ford und dreht sich um einen Jugendlichen, der miterlebt, wie es mit der Ehe seiner Eltern bergab geht. Dano sei damit "ein zutiefst menschliches Porträt von der Zersetzung einer amerikanischen Familie" gelungen, sagte der Leiter der Kritikerwoche, Charles Tesson, der Nachrichtenagentur AFP. Er lobte außerdem die Darbietung der britischen Hauptdarstellerin Carey Mulligan als "extrem beeindruckend".

Während das Hauptfestival in Cannes dafür kritisiert wird, dass Frauen unterrepräsentiert sind, wird die Kritikerwoche dieses Jahr von Filmen von und über Frauen dominiert.