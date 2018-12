Deutscher Regisseur und Produzent Werner Herzog wirkt ebenfalls an Film mit

US-Schauspieler Pedro Pascal spielt Hauptrolle in neuer "Star Wars"-Serie

Los Angeles (AFP) - Disney hat die Besetzung der neuen "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" bekanntgeben. Die Hauptrolle werde von US-Schauspieler Pedro Pascal gespielt, der bereitss aus Erfolgsserien wie "Game of Thrones" und "Narcos" bekannt ist. Auch der deutsche Regisseur und Produzent Werner Herzog neben Gina Carano ("Deadpool"), Giancarlo Espasito ("Breaking Bad") sowie Nick Nolte ("Hulk") unter den Mitwirkenden, wie der Konzern am Mittwoch bekannt gab.

US-Schauspieler Pedro Pascal © AFP

Die Bekanntgabe Pascals in der Hauptrolle löste bei Fans im Netz Begeisterung aus. Sie lobten die Produktionsfirma der Serie, Lucasfilm, für die "exzellente Auswahl". Einen Namen machte sich Pascal mit seiner Rolle des Oberyn Martell in "Game of Thrones", der erfolgreichsten Serie aller Zeiten. In der Mafia-Serie "Narcos" spielte der 43-Jährige die Rolle des Polizisten Javier Peña.

"The Mandalorian" startet zunächst exklusiv auf dem Disney-Streamingdienst Disney Plus. Lucasfilm drehte seit 2015 vier "Star Wars"-Filme für Disney. Insgesamt erhielt die Produktion von dem Unternehmen 2012 für die Umsetzung vier Milliarden Dollar.

Die Serie soll nach dem Fall des Imperiums einsetzen und Pascal in seiner Hauptrolle des einsamen Kriegers begleiten. Lucasfilm kündigte außerdem neue Geschichten über die Filmfiguren Boba Fett und möglicherweise ein Spinoff über den Jedi-Meister Obi Wan Kenobi an.

"Star Wars" wurde nach seinem ersten Kinostart 1977 zur gewinnbringendsten und einflussreichsten Filmreihe aller Zeiten. Im kalifornischen Calabasas sollte am Donnerstag zudem eine zweitägige große Auktion von "Star Wars"-Sammlerstücken starten.