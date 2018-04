74-Jähriger stirbt an Folgen von Lungenentzündung

US-Schauspieler R. Lee Ermey gestorben

Washington (AFP) - Der Schauspieler und US-Marine im Ruhestand, R. Lee Ermey, ist tot. Der vor allem aus Stanley Kubricks Film "Full Metal Jacket" bekannte Darsteller sei im Alter von 74 Jahren an den Komplikationen einer Lungenentzündung gestorben, teilte sein Manager Bill Rogin am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

R. Lee Ermey © AFP

Der 1944 geborene Ermey spielte in rund 60 Filmen mit. Oft spielte er Militär-Rollen, so auch in "Full Metal Jacket", wo er einen unflätigen Offizier darstellte. Ermey lieh zudem seine Stimme Figuren in Animationsfilmen wie "Toy Story" und Zeichentrickserien wie den "Simpsons".

Als Vorstandsmitglied der einflussreichen US-Waffenlobby NRA war er zudem Moderator von Waffenshows im US-Fernsehen.