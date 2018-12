Oscarpreisträger zu Dreharbeiten vor saudiarabischem Konsulat

US-Schauspieler Sean Penn in Istanbul für Film über Mord an Khashoggi

Istanbul (AFP) - Der US-Schauspieler und Regisseur Sean Penn ist für einen Dokumentarfilm über den Mord an dem saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi nach Istanbul gereist. Der zweimalige Oscargewinner begab sich am Mittwoch mit seinem Team vor das Konsulat Saudi-Arabiens, in dem der Regierungskritiker am 2. Oktober ermordet worden war, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Türkische Medien veröffentlichten ein Video von Penn bei Dreharbeiten vor dem Konsulat.

Sean Penn 2016 in Cannes © AFP

Sean Penn war 2004 mit dem Oscar für den besten Schauspieler in "Mystic River" und erneut 2009 für seine Rolle in "Harvey Milk" ausgezeichnet worden. Der 58-Jährige ist in den USA für seine streitbaren Äußerungen in politischen Debatten sowie für seine teils kontroversen Initiativen im Ausland bekannt. So sorgte Penn 2015 mit einem Interview mit dem damals flüchtigen mexikanischen Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán für Aufsehen und Kritik.

Der Mord an Khashoggi durch ein saudiarabisches Kommando in der diplomatischen Vertretung des Königreichs In Istanbul hat weltweit für Empörung gesorgt und das Ansehen des Landes massiv beschädigt. Trotz zahlreicher Hinweise, dass der mächtige Kronprinz Mohammed bin Salman den Einsatz angeordnet habe, bestreitet Riad weiterhin jede Verwicklung des Thronfolgers. Auch US-Präsident Donald Trump hält trotz Kritik des Senats weiter zu ihm.