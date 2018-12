Langjährige Filmpartnerin und Freundin von Clint Eastwood

US-Schauspielerin Sondra Locke nach Krebskrankheit gestorben

Washington (AFP) - Die US-Schauspielerin Sondra Locke ist tot. Locke starb Anfang November im Alter von 74 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung, wie US-Medien in Berufung auf das Internetportal "Radar Online" am Donnerstag berichteten. Ihr Tod sei von der Gesundheitsbehörde in Los Angeles bestätigt worden, hieß es im Magazin "Variety". Bekannt wurde Locke als langjährige Filmpartnerin und Freundin des Regisseurs Clint Eastwood.

Eastwood und Locke als junges Paar © AFP

Für die Rolle in ihrem Debütfilm "Das Herz ist ein einsamer Jäger" wurde sie 1968 als beste Nebendarstellerin für einen Oscar nominiert. Danach spielte sie fast ausschließlich an der Seite von Clint Eastwood. Mit ihm drehte sie unter anderem den Western "Der Texaner" sowie "Der Mann der niemals aufgibt", "Der Mann aus San Fernando" und "Dirty Harry kommt zurück".

Locke und Eastwood waren außerdem 13 Jahre lang ein Paar und trennten sich 1989. Die Beziehung endete in einem erbitterten Gerichtsstreit.