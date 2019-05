Jury ehrt Autorin von "Was ich liebte" für ihr "ehrgeiziges" Werk

US-Schriftstellerin Siri Hustvedt gewinnt spanischen Literaturpreis

Madrid (AFP) - Die US-Schriftstellerin Siri Hustvedt ist am Mittwoch mit dem prestigeträchtigen spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis für Literatur ausgezeichnet worden. Die Jury nannte Hustvedts Werk in ihrer Begründung "eines der ehrgeizigsten in der heutigen Literaturszene". Die Autorin nehme eine "feministische Perspektive" ein und beschäftige sich in ihren Romanen und Essays mit den "grundsätzlichen Themen zeitgenössischer Ethik", hieß es weiter.

US-Autorin Siri Hustvedt 2018 in Lyon © AFP

Sie fühle sich "glücklich und geehrt", erklärte die 64-jährige Schriftstellerin. "Ich fühle auch Überraschung, Staunen und Dankbarkeit."

Hustvedts Werk umfasst Lyrik, Essays und Romane, darunter Bestseller wie "Was ich liebte" und "Der Sommer ohne Männer". Ihre Bücher wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt.

Der Prinzessin-von-Asturien-Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und wird im Oktober in der nordspanischen Stadt Oviedo während einer im Fernsehen übertragenen Zeremonie überreicht.