Personalentscheidung von US-Präsident Trump umstritten

US-Senat bestätigt James Bridenstine denkbar knapp als neuen Nasa-Chef

Washington (AFP) - Mit einem denkbar knappen Votum hat der US-Senat James Bridenstine als neuen Chef der Raumfahrtbehörde Nasa bestätigt. Die Kongresskammer stimmte am Donnerstag mit 50 zu 49 Stimmen für den 42-jährigen Parlamentarier aus Oklahoma. Demokratische Politiker zweifeln an der fachlichen Eignung des Ex-Piloten, der sich bislang insbesondere als Unterstützer des heutigen US-Präsidenten Donald Trump profiliert und Zweifel am Klimawandel geäußert hatte.

Die Nasa hat einen neuen Chef © AFP

Bridenstine ist ein Abgeordneter aus dem Bundesstaat Oklahoma, Veteran der US-Marine und Ex-Pilot. Im Präsidentschaftswahlkampf 2016 war er ein engagierter Trump-Unterstützer.

Trump nominierte Bridenstine im September für den Posten des Nasa-Chefs. Bereits im Januar 2017 hatte der Nasa-Chef Charles Bolden, ein ehemaliger Astronaut, sein Amt niedergelegt, so dass die Behörde vorerst keinen hauptamtlichen Chef mehr hatte.

Trump hatte den US-Demokraten unlängst vorgeworfen, seine Personalentscheidungen zu torpedieren, indem sie die Bestätigungen verzögerten. Zu Trumps Personalwunsch für die Nasa äußerte sich der demokratische Senator Bill Nelson, ein ehemaliger Astronaut, ablehnend. "Der Nasa-Chef sollte ein vollendeter Raumfahrtspezialist sein - kein Politiker", schrieb Nelson im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Der neue Nasa-Chef müsse außerdem in der Lage sein, "uns mit einer gemeinsamen Vision unserer zukünftigen Weltraumerkundung zusammenzubringen".

Bridenstine hatte in der Vergangenheit Zweifel am vom Menschen gemachten Klimawandel geäußert. Er will nach eigenem Bekunden wieder Menschen auf den Mond bringen und spricht sich für eine engere Zusammenarbeit der Nasa mit der privaten Raumfahrtindustrie aus.

Schon jetzt sind Privatunternehmen wie SpaceX an unbemannten US-Weltraummissionen beteiligt. Das Space-Shuttle-Programm der USA wurde 2011 eingestellt. US-Astronauten können seitdem nur noch mit russischen Sojus-Raketen zur ISS gelangen.

Im Dezember hatte Trump das Ziel ausgegeben, wieder Menschen zum Mond zu bringen - und später auch zum Mars. Einen Zeitrahmen für die Missionen nannte Trump nicht. Die Nasa hatte ihre Astronautenflüge zum Mond nach der Mission der Apollo 17 im Dezember 1972 eingestellt.