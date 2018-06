Pilotfilm soll tausende Jahre vor Fantasy-Saga spielen

US-Sender HBO gibt Serie mit "Game of Thrones"-Bezug in Auftrag

Los Angeles (AFP) - Fans der US-Fernsehserie "Game of Thrones" können sich auf neuen Stoff aus der Fantasiewelt von Schriftsteller George R.R. Martin freuen. Der Sender HBO hat einer am Freitag in US-Medien veröffentlichten Mitteilung zufolge einen Pilotfilm für eine Serie in Auftrag gegeben, welche in einer Zeit tausende Jahre vor der erfolgreichen Heldensaga spielt. Martin und Drehbuchautorin Jane Goldman sollen die Geschichte für HBO schreiben.

Schriftsteller George R. R. Martin © AFP

Sollte die Serie produziert werden, werde sie den Zuschauern "den Abstieg der Welt von der goldenen Zeit der Helden in ihre dunkelste Stunde" zeigen, hieß es in der Mitteilung. Vor dem für 2019 erwarteten Ende der achten und letzten Staffel der beliebten Serie soll aber keines der insgesamt fünf in Arbeit befindlichen Nachfolgeprojekte ausgestrahlt werden.

Martin ist der Verfasser der Fantasy-Buchreihe "Ein Lied von Feuer und Eis", die als Vorlage "Game of Thrones" diente. Fans sollten allerdings nicht erwarten, Schauspieler der Serie in möglichen Spin-offs zu sehen, sagte Martin laut der Unterhaltungs-Website Variety.