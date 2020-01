35-Jährige verzichtet auf Feier an der Seite von 87-jährigem Bauunternehmer

US-Skistar Lindsey Vonn sagt Teilnahme an Wiener Opernball mit "Mörtel" Lugner ab

Wien (AFP) - US-Skistar Lindsey Vonn hat ihre Teilnahme am Wiener Opernball an der Seite des österreichischen Bauunternehmers Richard "Mörtel" Lugner abgesagt. Sie werde nicht zu dem traditionsreichen Opernball im Februar kommen, erklärte Vonn am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Eine Begründung lieferte die 35-Jährige zunächst nicht.

Lugner mit seiner Ballbegleitung des Vorjahres, Elle Macpherson © AFP

"Hey Leute. Wollte euch nur Bescheid geben, dass ich nicht am Wiener Opernball teilnehme. Hatte letzte Woche eine fantastische Zeit in Österreich und freue mich auf meinen nächsten Besuch", schrieb Vonn auf Twitter. Auf Deutsch fügte sie dann noch ein kurzes "Bis gleich!" hinzu.

Lugner hatte erst am Mittwoch verkündet, dass Vonn sein diesjähriger Stargast beim Ball in der Wiener Staatsoper sein werde. Dieser findet traditionell am letzten Donnerstag vor Aschermittwoch statt und damit in diesem Jahr am 20. Februar.

Mit 82 Siegen ist Vonn die erfolgreichste Skirennläuferin der Weltcupgeschichte. Vor knapp einem Jahr beendete sie nach einer Reihe von Verletzungen ihre Karriere.

Der inzwischen 87-jährige Bauunternehmer bringt seit den 90er Jahren alljährlich prominente Ehrengäste mit zum Opernball und lässt sich dies einiges kosten. Zu seinen Begleiterinnen zählten unter anderem die Schauspielerinnen Melanie Griffith, Sophia Loren, Pamela Anderson und Goldie Hawn sowie Hotel-Erbin Paris Hilton. Im vergangenen Jahr kam er mit dem ehemaligen australischen Supermodel Elle Macpherson.

Als Reinfall entpuppte sich für Lugner US-Fernsehstar Kim Kardashian. Sie hatte ihren Gastgeber 2014 regelrecht links liegen lassen und während des ganzen Opernballs gerade mal zehn Minuten mit ihm verbracht.