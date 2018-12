Olympiasiegerin bangt nach schwieriger Frühgeburt um Baby

US-Sprintstar Allyson Felix bringt Tochter zur Welt

Los Angeles (AFP) - US-Olympiasiegerin Allyson Felix hat eine Tochter zur Welt gebracht. Das Baby sei als Frühchen per Kaiserschnitt geboren worden, teilte die 33-Jährige am Donnerstag in einer auf der Website des Olympischen Komitees der USA veröffentlichten Erklärung mit. "Ich versuche dafür offen zu sein, was Gott für mich und meine Familie vorsieht. Ich bin noch nervös und verletzlich, zugleich mutig und enthusiastisch", schrieb die sechsfache Leichtathletik-Olympiasiegerin.

US-Olympiasiegerin Allyson Felix © AFP

"Jeden Tag bin ich an der Seite meiner Tochter (auf der Intensivstation) und verfolge, wie sie kämpft. Jeden Tag wird sie stärker und schöner", schrieb Felix. Die Geburt war bereits am 28. November nach lediglich 32 Schwangerschaftswochen. Wegen Komplikationen erfolgte zudem eine Notoperation. Felix' Ehemann Kenneth teilte mit, Mutter und Kind gehe es gut, auch wenn ihr Baby noch lange auf der Intensivstation bleiben müsse.

Felix ist die Leichtathletin mit den meisten Goldmedaillen bei Olympischen Spielen. Sie siegte über die 200-Meter-Sprintstrecke bei den Spielen in London (2012), zuvor hatte sie in Athen (2004) und Peking (2008) Silber geholt. Insgesamt fünfmal heimste sie Staffelgold ein über 4x100 und 4x400 Meter. Bei den Spielen in Tokio 2020 will sie erneut antreten. Es wären ihre fünften Olympischen Spiele.