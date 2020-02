48-Jähriger als Stormy-Daniels-Anwalt in Verfahren gegen Trump bekannt geworden

US-Staranwalt Avenatti wegen Erpressungsversuchs gegen Nike verurteilt

New York (AFP) - Der umstrittene US-Staranwalt Michael Avenatti ist wegen eines Erpressungsversuchs gegen den Sportartikelhersteller Nike verurteilt worden. Eine Jury in New York sprach am Freitag den 48-Jährigen schuldig, der als Anwalt der Pornodarstellerin Stormy Daniels in ihrem Rechtsstreit mit US-Präsident Donald Trump bekannt geworden ist. Das Strafmaß soll am 17. Juni verkündet werden.

Michael Avenatti © AFP

Avenatti war zur Last gelegt worden, von Nike rund 20 Millionen Dollar gefordert zu haben. Er soll gedroht haben, ansonsten schädigende Informationen über den Sportartikel-Hersteller in einem Skandal um Hochschulbasketballspieler publik zu machen. Im März 2019 wurde er deswegen vorübergehend festgenommen.

Avenatti war als Anwalt der Pornodarstellerin Stormy Daniels über die Grenzen der USA hinaus bekannt geworden. Die Darstellerin mit dem bürgerlichen Namen Stephanie Clifford hatte nach eigenen Angaben 2006 Sex mit dem verheirateten Trump. Kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 erhielt sie im Zuge einer Schweigevereinbarung 130.000 Dollar.

Diese Vereinbarung wollte sie später gerichtlich für nichtig erklären lassen, Avenatti vertrat sie in dem Fall. Die rechtliche Auseinandersetzung mit dem Präsidenten artete zwischenzeitlich in eine öffentlich geführte Schlammschlacht aus.

Der mediengewandte Anwalt mit der markanten Glatze wurde als Trump-Kritiker regelrecht zum Star, zwischenzeitlich wurden ihm sogar Ambitionen auf eine Präsidentschaftskandidatur nachgesagt. Er arbeitete auch als Opfer-Anwalt im Fall um die Missbrauchsvorwürfe gegen den R&B-Sänger R. Kelly.

Im vergangenen März beendete Stormy Daniels die Zusammenarbeit mit Avenatti. Kurze Zeit später wurde er wegen der Nike-Vorwürfe festgenommen.

Es ist nicht der einzige Skandal, in den der Anwalt verwickelt ist: Im April wurde in Los Angeles Anklage gegen ihn wegen Diebstahls, Bankenbetrugs und Steuerhinterziehung erhoben. Dem 48-Jährigen wird vorgeworfen, Millionen von Dollar von seinen Kunden gestohlen haben. Der Prozess soll am 19. Mai beginnen.

Ein weiterer Prozess steht Avenatti in Manhattan bevor. Der Anwalt soll Dokumente gefälscht haben, um an 300.000 Dollar zu gelangen, die eigentlich als Vorauszahlung für Stormy Daniels für ihre Memoiren gedacht waren. Dieser Prozess soll am 21. April beginnen.