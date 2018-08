Autor der Komödie "Ein seltsames Paar" starb mit 91 Jahren

US-Theaterlegende Neil Simon gestorben

New York (AFP) - Die US-Theaterlegende Neil Simon ist am Sonntag im Alter von 91 Jahren gestorben. Der Dramatiker und Produzent, zu dessen berühmtesten Theaterstücken "Ein seltsames Paar" und "Barfuß im Park" gehörten, sei an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben, sagte sein langjähriger Freund und ehemaliger Agent Bill Evans der Nachrichtenagentur AFP.

Der gebürtige New Yorker schrieb vor allem über die alltäglichen Probleme der Mittelklasse und familiäre Konflikte. Er galt als König der Komödie und würzte seine Theaterstücke mit zahlreichen witzigen Bemerkungen. 1983 wurde ein Theater in New York nach ihm benannt - das Neil Simon Theatre. Viele seiner Bühnenstücke wurden später verfilmt.

Im Laufe seines Lebens wurde er mit dem Pulitzer Preis, einem Golden Globe und drei Tony Awards ausgezeichnet.