Lebensmittel und Medikamente für zehntausende Menschen

USA schicken Libanon Soforthilfe im Wert von 15 Millionen Dollar

Washington (AFP) - Die USA schicken dem Libanon nach den verheerenden Explosionen in der Hauptstadt Beirut Hilfsgüter im Wert von 15 Millionen Dollar (12,8 Millionen Euro). Die Lebensmittel und Medikamente würden von der US-Armee in das Land gebracht, erklärte die staatliche Hilfsorganisation US-Aid am Freitag. Die Hilfslieferungen enthalten demnach Lebensmittel für drei Monate für 50.000 Menschen sowie Medikamente für drei Monate für 60.000 Menschen.

Zerstörungen in Beirut © AFP

Bei zwei gewaltigen Explosionen am Hafen von Beirut am Dienstagabend waren nach Behördenangaben mehr als 150 Menschen getötet und mehr als 5000 verletzt worden. Dutzende Menschen werden weiterhin vermisst. Die Katastrophe hat internationale Anteilnahme ausgelöst, zahlreiche Länder entsenden Helfer und schicken Hilfsgüter.