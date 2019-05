Instrumente sollen bei späterer Astronauten-Landung helfen

USA wollen in nächsten zwei Jahren Geräte zum Mond bringen

Washington (AFP) - Erstmals seit den siebziger Jahren wollen die USA ab 2020 wieder Ausrüstung zum Mond bringen. Wie die Raumfahrtbehörde Nasa am Freitag mitteilte, will sie im nächsten und übernächsten Jahr Messinstrumente und anderes wissenschaftliches Gerät auf dem Erdtrabanten absetzen lassen. Den Auftrag sollen mehrere private US-Firmen übernehmen.

Mit dem Gerät will die Nasa die Landung von Astronauten auf dem Mond vorbereiten, die sie für 2024 plant. Zuletzt waren US-Astronauten 1972 auf dem Mond.

Die für den Transport der Ausrüstung ausgewählten Firmen Astrobotic, Intuitive Machines and Orbit Beyond haben Mondlandefahrzeuge von unterschiedlicher Größe und Form entwickelt. Zum Erdtrabanten gebracht werden sollen den Nasa-Angaben zufolge unter anderem Gerätschaften, die den Astronauten später bei der Landung, der Navigation und dem Schutz vor Strahlungen helfen sollen.

Mit ihren Plänen für Mondmissionen konkurrieren die USA mit China. Die Volksrepublik will binnen eines Jahrzehnts Menschen zum Erdtrabanten schicken und dort eine bemannte Station aufbauen. China ließ in den vergangenen Jahren auch bereits erfolgreich Gerätschaft auf dem Mond landen. Seit Januar sind dort die Sonde Chang'e 4 und der Rover Yutu-2 im Einsatz. Vor Jahresende will China eine weitere Sonde zum Mond schicken.