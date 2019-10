Udo Lindenberg und Alexander Gerst erhalten Verdienstorden zum Tag der Einheit

Berlin (AFP) - Der Rockmusiker Udo Lindenberg und der Astronaut Alexander Gerst werden heute (11.00 Uhr) mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht ihnen und weiteren 23 engagierten Bürgern den Orden am Vortag des Tags der Deutschen Einheit am 3. Oktober in seinem Berliner Amtssitz Schloss Bellevue.

Udo Lindenberg in einer seiner Ausstellungen © AFP

Ebenfalls geehrt werden nach Angaben des Bundespräsidialamts Rainer Eppelmann, Carlo Jordan, Jens Reich und anderen führende Aktivisten und Bürgerrechtler aus der DDR. Darunter sind auch jene, die dafür sorgten, das Filmaufnahmen von der großen Montagdemonstration am 9. Oktober 1989 in Leipzig entstanden und in den Westen geschmuggelt wurden, wo sie im Fernsehen ausgestrahlt wurden. Dies gilt als wichtiger Beitrag zur Beschleunigung der historischen Ereignisse.