Hamburger Darsteller und Sänger waren gut befreundet

Udo Lindenberg vermisst Schauspieler und "Kumpel" Jan Fedder

Hamburg (AFP) - Rockmusiker Udo Lindenberg ist betroffen vom Tod des gut mit ihm befreundeten Schauspielers Jan Fedder. "Der Verlust von Jan ist sehr schmerzlich, er war ein guter Kumpel", sagte der Sänger den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Montag. Er hätte Fedder gewünscht, dass sich dessen gesundheitliche Probleme noch einmal bessern würden.

Udo Lindenberg © AFP

Fedder war Ende vergangenen Jahres im Alter von 64 Jahren gestorben, am Dienstag findet im Hamburger Michel eine große Trauerfeier mit vielen Prominenten statt. Fedder war gebürtiger Hamburger. Beliebt wurde er unter anderem durch seine Rolle als Polizist in der ARD-Fernsehserie "Großstadtrevier", die er über viele Jahre spielte. Seine erste größere Filmrolle hatte er Anfang der 80er Jahre im Kinofilm "Das Boot". Auch Lindenberg lebt in Hamburg.