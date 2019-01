Gemäldegalerie setzt auf Unterstützung der deutschen Behörden

Uffizien in Florenz verlangen Rückgabe eines von den Nazis gestohlenen Gemäldes

Rom (AFP) - Die Uffizien in Florenz verlangen die Rückgabe eines von den Nazis geraubten Gemäldes des niederländischen Malers Jan van Huysum. Das Stillleben, das Blumen in einer Vase zeigt, müsse endlich nach Italien zurückkehren, erklärte der deutsche Museumsdirektor Eike Schmidt am Dienstag. Das Bild befinde sich trotz zahlreicher Anfragen des italienischen Staats noch immer im Besitz einer deutschen Familie. Schmidt bat die deutschen Behörden um Unterstützung.

Museumsdirektor Eike Schmidt © AFP

Das Ölgemälde sei im Zweiten Weltkrieg von Wehrmachtssoldaten geraubt und nach Deutschland gebracht worden, erklärte Schmidt. Nach dem Krieg habe sich seine Spur verloren, erst nach der Wiedervereinigung sei das Bild wieder aufgetaucht. Deutschland müsse nun sicherstellen, dass das Gemälde "an seine rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben wird".

Bis dahin soll eine schwarz-weiße Kopie in den Uffizien an das verlorene Kunstwerk erinnern. Das Bild hängt seit Dienstag in der Gemäldegalerie, versehen mit dem Hinweis, dass das Original 1944 gestohlen wurde und sich derzeit in einer deutschen Privatsammlung befindet.