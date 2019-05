58-Jährige: "Mich zu outen, war ein riesiger Kraftakt"

Ulrike Folkerts sieht in Outing größten Bruch ihres Lebens

München (AFP) - Die "Tatort"-Kommissarin Ulrike Folkerts empfindet ihr Outing noch immer als den größten Bruch in ihrem Leben. "Wenn man entdeckt, dass man homosexuell ist, stellt sich das Leben auf den Kopf", sagte die seit 20 Jahren offen homosexuell lebende 58-Jährige der Illustrierten "Bunte" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. "Das war, wie durch eine Welle geschleudert zu werden."

Ulrike Folkerts © AFP

Folkerts sagte, zur damaligen Zeit sei dies nicht so normal gewesen, wie es heutzutage sein sollte. "Mich zu outen, war ein riesiger Kraftakt." Seit mittlerweile 16 Jahren lebt Folkerts mit ihrer Partnerin Katharina Schnitzler in Berlin. "Ich kann mich jeden Morgen daran erfreuen, wenn ich aufwache und meine Freundin sehe - bei ihr habe ich das Gefühl, ich werde geliebt, genau so, wie ich bin."