Immer mehr Menschen überprüfen Strecke mit Smartphone

Umfrage: Fast jeder Autofahrer unter 30 Jahren informiert sich online über Staus

Berlin (AFP) - Neun von zehn Autofahrern unter 30 Jahren informieren sich online über Staus auf ihrer Strecke. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage für den Digitalverband Bitkom steigt auch insgesamt die Zahl der Menschen, die sich mit Smartphones oder Tablets über Verkehrsbehinderungen informieren. 60 Prozent der Autofahrer aller Altersklassen nutzen dafür digitale Technologien. 2017 waren es noch 45 Prozent gewesen.

28 Prozent überprüfen schon vor der Abfahrt online, wie die Lage auf den Straßen ist. Knapp ein Drittel tut dies unterwegs. "Die meisten Menschen besitzen heute ein Smartphone oder Tablet und können dies damit als intelligentes Navigationssystem nutzen, um die Zeit auf der Straße im Urlaub so gering wie möglich zu halten", erklärte der Bitkom-Mobilitätsexperte Mario Sela.

Doch nicht nur junge Menschen nutzen digitale Staumelder. Von den 30- bis 49-Jährigen nutzen zwei Drittel Smartphones oder Tablets dazu. Bei den Autofahrern über 65 Jahren ist es jeder vierte.

Am beliebtesten bei der Stauvorhersage bleibt allerdings das Radio. 97 Prozent der Befragten gaben an, sich so über den Verkehr zu informieren. 71 Prozent benutzen ein klassisches Navigationsgerät.

Für die Erhebung wurden 1003 Menschen ab 16 Jahren telefonisch befragt. Darunter befanden sich 768 Autofahrer.