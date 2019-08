Bilder werden oft analog aufbewahrt

Umfrage: Fast jeder Zweite teilt Urlaubsfotos in sozialen Netzwerken

Berlin (AFP) - Fast jeder Zweite teilt seine Urlaubsfotos in sozialen Netzwerken. 45 Prozent der Deutschen laden dort ihre Fotos hoch, wie eine am Dienstag in Berlin veröffentlichte Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergab. 61 Prozent verschicken ihre Bilder über Messengerdienste. Insgesamt machen 84 Prozent der Deutschen im Urlaub digitale Bilder.

Logos mehrerer sozialer Netzwerke auf einem Smartphone © AFP

Einige bearbeiten ihre Urlaubsfotos laut Umfrage im Anschluss. 14 Prozent der Befragten benutzen dafür eine Fotoapp auf ihrem Smartphone, 28 Prozent setzen sich an einen Computer. Um die Erinnerungen zu sichern, benutzen 18 Prozent einen Clouddienst, 16 Prozent sichern ihre Bilder auf USB-Sticks oder externen Festplatten.

Weitaus mehr Menschen bewahren ihre Urlaubsbilder jedoch analog auf. 65 Prozent der Befragten gaben an, ihre Fotos selbst auszudrucken. 34 Prozent bestellen Abzüge im Laden, 21 Prozent im Internet. 19 Prozent gestalten mit ihren Bildern Fotobücher und lassen sie von einem Anbieter drucken. Nur fünf Prozent der Befragten schauen sich ihre Urlaubsfotos ausschließlich auf dem Bildschirm an.