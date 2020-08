Frankfurter Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl an Denkmal

Unbekannte klauen Karl dem Großen die Schwertklinge

Frankfurt/Main (AFP) - Die Polizei in Frankfurt am Main sucht nach dem Schwert Karls des Großen. Die Klinge kam dem Frankenherrscher bereits am 24. Juli abhanden - genauer gesagt seinem Denkmal an der Alten Brücke in der Mainmetrople, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Blaulicht © AFP

Karl der Große hatte das Schwert demnach in der rechten Hand gehalten. Nun aber fehlt die Klinge. Die Polizei sucht daher Zeugen des Diebstahls.