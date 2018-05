Kein Schaden an Denkmal - Polizei ermittelt

Unbekannte legen Feuer an umstrittener Trierer Karl-Marx-Statue

Trier (AFP) - Unbekannte haben am Donnerstag an der umstrittenen Karl-Marx-Statue im rheinland-pfälzischen Trier Feuer gelegt. Am frühen Morgen sei ein an dem Monument befestigtes Banner in Brand gesetzt worden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe das Band gelöscht. Die Statue habe keinen Schaden genommen. Die Polizei ermittelt.

Karl-Marx-Statue in Trier © AFP

Die Statue, ein Geschenk Chinas, war am Samstag im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 200. Geburtstag von Karl Marx enthüllt worden. Die Aufstellung des samt Sockel fünfeinhalb Meter hohen Monuments sorgte immer wieder für Streit. Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren, er starb am 14. März 1883 in London.