Polizei: "Besitzer staunte nicht schlecht über dreisten Diebstahl"

Unbekannte stehlen in Hessen alle vier Türen von geparktem Porsche

Darmstadt (AFP) - Über Nacht haben Unbekannte im südhessischen Büttelborn sämtliche vier Türen eines geparkten Porsches gestohlen. "Der Autobesitzer staunte nicht schlecht über den dreisten Diebstahl", erklärte die Polizei in Darmstadt am Freitag. Die Straftat wurde demnach in der Nacht zum Donnerstag begangen.

Porsche Cayenne © AFP

Die Türen wurden den Angaben zufolge "fachmännisch ausgebaut" und haben einen Wert von rund 6000 Euro. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu den Tätern.