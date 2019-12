Lagerbereich von Baumarkt leer geräumt - Abtransport mit Fahrzeug

Unbekannte stehlen in Schleswig-Holstein 111 Weihnachtsbäume

Rendsburg (AFP) - Exakt 111 Weihnachtsbäume haben Unbekannte nach Polizeiangaben in Büdelsdorf in Schleswig-Holstein gestohlen. Wie die Beamten in Rendsburg am Dienstag mitteilte, entwendeten die Täter die Bäume aus dem umzäunten Lagerbereichs eines Baumarkts. Der Diebstahl ereignete sich demnach am Wochenende zwischen Ladenschluss am Samstag und Geschäftsbeginn am Montag.

Weihnachtsbäume © AFP

Die Unbekannten bauten den Zaun ab und luden die Bäume mutmaßlich in ein Fahrzeug. Die Beamten baten um sachdienliche Hinweise - etwa für den Fall von größeren Verkaufsangeboten für Weihnachtsbäume.