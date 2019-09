Tier von Polizei und Feuerwehr befreit - Ermittlungen wegen Tierquälerei

Unbekannte werfen junge Katze in Lübecker Altkleidercontainer

Lübeck (AFP) - Unbekannte haben in Lübeck eine junge Katze in einen Altkleidercontainer geworfen. Wie die Polizei in der schleswig-holsteinischen Stadt am Montag mitteilte, befreiten Polizei und Feuerwehr das Tier in einem gemeinsamen Einsatz. Eine Passantin hatte die Katze zuvor im Container jaulen gehört.

Nach Erkenntnissen der Polizei war das Tier anscheinend absichtlich in den Altkleidercontainer gesteckt worden und kam allein nicht mehr hinaus. Nach ihrer Rettung am Sonntagabend brachten die Einsatzkräfte die verstörte Katze in ein Tierheim. Die Beamten nahmen Ermittlungen wegen Tierquälerei auf.