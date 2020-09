Hintergründe von Tat in Sachsen-Anhalt völlig unklar

Unbekannter erschießt in Quedlinburg 73-Jährigen auf offener Straße

Magdeburg (AFP) - In Quedlinburg in Sachsen-Anhalt ist ein 73-jähriger Mann auf offener Straße erschossen worden. Passanten hörten am Montagabend mehrere Schüsse und fanden den Rentner anschließend leblos auf der Straße, wie die Polizei am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Mordes.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Nach ersten Hinweisen von Zeugen könnte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger mit einem Fahrrad vom Tatort geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Suche der Polizei mit Unterstützung eines Hubschraubers und eines Fährtenhunds blieb ohne Erfolg. An der Spurensicherung waren auch Spezialisten der Tatortgruppe des Landeskriminalamts beteiligt.

Die Kriminalpolizei bildete zur Aufklärung der Straftat eine Sonderkommission. Am Dienstag wurden Zeugen vernommen. Davon erhoffte sich die Polizei weitere Hinweise zum mutmaßlichen Täter. Der getötete Mann stammt demnach aus Quedlinburg.