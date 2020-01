Staatsschutz ermittelt nach ungewöhnlichem Diebstahl am Jüdischen Museum

Unbekannter klaut Regenmäntel der Polizei aus Postenhäuschen in Berlin-Kreuzberg

Berlin (AFP) - Wetterfeste Beute hat ein unbekannter Dieb gemacht, die sich in der Nacht zum Mittwoch zwei Postenhäuschen der Polizei in Berlin-Kreuzberg als Einbruchsziel aussuchte: Der Mann stahl aus den Postenständen vor der Akademie und dem Altbau des Jüdischen Museums insgesamt fünf Regenmäntel mit der Aufschrift "Polizei", wie die Ordnungshüter in der Hauptstadt mitteilten. Beim zweiten Aufbruch wurde er demnach von einer Zeugin beobachtet, welche die Polizei verständigte.

Blaulicht der Polizei © AFP

Die beiden Postenhäuschen sind demnach außerhalb der Öffnungszeiten von Museum und Akademie nicht von Polizeikräften besetzt. In dem ungewöhnlichen Diebstahlsfall ermittelt nun der polizeiliche Staatsschutz beim Berliner Landeskriminalamt.