Unbekannter schießt in Dortmunder Klinik auf Arzt - Mediziner in Lebensgefahr

Dortmund (AFP) - In einem Dortmunder Krankenhaus hat ein Unbekannter am Dienstagnachmittag einen Arzt durch einen Schuss lebensgefährlich verletzt. Der Täter flüchtete nach der Bluttat, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Fahndung nach dem Schützen lief demnach am späten Nachmittag "auf Hochtouren".

Die Tat ereignete sich gegen 14.00 Uhr im St.-Josefs-Hospital in Dortmund-Hörde. Laut Polizei wurde am Tatort eine Schusswaffe gefunden, bei der es sich nach ersten Erkenntnissen um die Tatwaffe handelte. Über den Täter und sein Motiv wurde zunächst nichts bekannt.