Scheibe mit Steinen eingeschlagen und Maschine weggeschoben

Unbekannter stiehlt Moped aus Schaufenster von Fahrschule in Niedersachsen

Rotenburg (AFP) - Aus dem Schaufenster einer Fahrschule hat ein Unbekannter in Rotenburg an der Wümme in Niedersachsen ein Moped gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, warf er am späten Sonntag die Scheibe mit mehreren Steinen ein, griff die abgestellte Maschine und schob mit seiner Beute davon.

Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Täter ein, konnte ihn aber nicht finden. Das verlassene Moped fanden die Beamten allerdings später am Bahnhof von Rotenburg und gaben es dem Eigentümer zurück.