Täter zieht nachts durch fünf Straßen - Schaden von mehreren zehntausend Euro

Unbekannter zerkratzt in Heilbronn rund 50 geparkte Autos

Heilbronn (AFP) - Etwa 50 geparkte Autos hat ein Unbekannter in Heilbronn in Baden-Württemberg beschädigt. Nach Angaben der Polizei vom Montag machte er lange Kratzer in den Lack. Der Sachschaden betrug zehntausende Euro.

Streifenwagen der Polizei © AFP

Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Sonntag, insgesamt zog der Täter durch fünf Straßen. Hinweise auf einen Verdächtigen gab es zunächst nicht. Die Polizei bat Zeugen, Beobachtungen zu melden.