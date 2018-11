Nächste bemannte Sojus-Rakete startet nach Panne am 3. Dezember

Unbemannter Versorgungsflug unterwegs zur ISS

Moskau (AFP) - Eine russische Sojus-Rakete hat am Freitag erfolgreich einen Raumtransporter vom Typ Progress mit Nachschub für die Internationale Raumstation ISS ins All gebracht. Der Start vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan und der Flug verliefen planmäßig, wie ein Vertreter des Kontrollzentrums mitteilte. Es ist der erste Versorgungsflug zur ISS seit dem Fehlstart einer bemannten Sojus-Rakete im Oktober. Damals waren Probleme mit dem Antrieb aufgetreten, die Kapsel mit den beiden Raumfahrern Alexej Owtschinin und Nick Hague musste in der kasachischen Steppe notlanden.

McClain, Kononenko und Saint-Jacques (von l.) bei Moskau © AFP

Der Progress-Transporter hat mehr als zwei Tonnen Fracht geladen, unter anderem Treibstoff, aber auch Sauerstoff, Wasser und Material für wissenschaftliche Experimente. Er soll am Sonntagabend an der ISS andocken. Derzeit hat dort der deutsche Astronaut Alexander Gerst das Kommando. Zur Crew von Gerst, die am 20. Dezember zur Erde zurückkehren soll, gehören die US-Astronautin Serena Aunón-Chancellor und der russische Kosmonaut Sergej Prokopjew.

Der jetzige unbemannte Flug ist die Generalprobe für den nächsten bemannten Sojus-Start am 3. Dezember. Dann sollen die US-Astronautin Anne McClain, der Russe Oleg Kononenko und der Kanadier David Saint-Jacques zur ISS fliegen.