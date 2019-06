Unesco berät über Welterbe-Anträge unter anderem aus Deutschland

Baku (AFP) - Das Erzgebirge in Sachsen und das Augsburger Wassersystem sollen Weltkulturerbe werden: Die Unesco befasst sich ab heute bei einer Tagung in Aserbaidschan mit den deutschen Anträgen. Das Welterbekomitee der UN-Kulturorganisation entscheidet in Baku über insgesamt 36 mögliche Neuzugänge auf die Liste des Kultur- und Naturerbes.

Kanäle des Augsburger Wassersystems © AFP

Island bewirbt sich mit dem Nationalpark Vatnajökull, in dem sich der größte Gletscher Europas befindet. Indien will die prunkvollen Paläste und die Festungsanlagen der Stadt Jaipur anerkennen lassen. Der Irak hofft auf die Aufnahme von Babylon als einer der wichtigsten Stätten des Altertums auf die Liste des bedrohten Welterbes. Die Unesco-Tagung dauert bis zum 10. Juli.