Websites veröffentlichen Facebook-Live-Video

Unfallfahrer laut Medien bei tödlichem Crash im Internet unterwegs

Budapest (AFP) - Der Fahrer eines in einen Unfall mit neun Todesopfern in Ungarn verwickelten Kleinbusses war laut Medienberichten zum Zeitpunkt des Unglücks im Internet unterwegs. Rumänische Medien veröffentlichten am Mittwoch ein Facebook-Live-Video, in dem sich der Fahrer selbst am Steuer und beim Lesen von Facebook-Kommentaren filmt.

Anschließend schwenkt die Kamera auf die Straße. Zu sehen ist, wie das Fahrzeug zum Überholen ausschwenkt und ihm ein Lastwagen entgegenkommt. Dann bricht das Video abrupt ab.

Bei dem Frontalzusammenstoß zwischen dem Kleinbus und einem Lkw auf einer Bundesstraße nördlich von Budapest kamen nach Polizeiangaben am Dienstag sieben Männer und zwei Frauen aus Rumänien ums Leben, darunter der Fahrer.