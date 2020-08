Rechtsstreit nach Beinamputation - Mann war von Zoo freigestellt

Unglück von Tierpfleger in vietnamesischem Nationalpark war Arbeitsunfall

Darmstadt (AFP) - Trotz einer Freistellung ist ein Unglück eines beinamputierten Tierpflegers in einem vietnamesischen Nationalpark laut hessischem Landessozialgericht (LSG) als Arbeitsunfall anzuerkennen. Auch eine Freistellung durch einen inländischen Arbeitgeber schließe unter bestimmten Bedingungen nicht aus, dass es sich um eine Entsendung ins Ausland handle und der gesetzliche Versicherungsschutz nach deutschem Sozialversicherungsrecht greife, entschieden die Richter am Montag in dem komplizierten Rechtsstreit. (Az. L 3 U 105/16 ZVW)

Justitia © AFP

Zu den notwendigen Voraussetzungen gehört laut Gericht, dass das Beschäftigungsverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber trotz Freistellung während des Auslandsaufenthalts "hinreichend intensiv" sei. Dies sei in der vorliegenden Sache der Fall. So habe der beim Leipziger Zoo beschäftigte Tierpfleger Kollegen in Vietnam westliche Standards der Tierpflege vermitteln sollen.

Der Leipziger Zoo habe das Projekt in dem dortigen Nationalpark durch Personal unterstützt und auch den Kläger in dieser Zeit bezahlt, betonten die Richter. Auch habe der Zoo den Kontakt zu dem Mann gehalten und hätte diesen jederzeit zurückrufen können.

Laut Gericht verunglückte der Tierpfleger während seiner Zeit in Vietnam 2009 bei einer Exkursion und verletzte sich so schwer, dass ein Teil seines linken Beins amputiert werden musste. Danach begann ein Rechtsstreit zwischen dem Mann und der Unfallkasse, ob dies als ein Arbeitsunfall einzustufen sei.

Schon 2013 urteilte das LSG nach eigenen Angaben zugunsten des Pflegers, diese Entscheidung wurde allerdings vom Bundessozialgericht aufgehoben. Dieses verwies den Fall zur neuerlichen Entscheidung an das LSG zurück, die nun am Montag bekanntgegeben wurde. Eine Revision ließen die Richter nicht zu.