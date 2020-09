Nach Oberschulen auch Kindergärten und Mittelschulen wieder geöffnet

Unterrichtsbeginn wieder an allen Schulen in Wuhan

Wuhan (AFP) - Erstmals seit Monaten haben im zentralchinesischen Wuhan, dem Ausgangspunkt der Corona-Pandemie, die Kindergärten sowie Grund- und Mittelschulen wieder geöffnet. Unter strengen Schutzvorkehrungen kehrten rund 1,4 Millionen Kinder am Dienstag wieder zurück in ihre Klassen. Die Staatsmedien veröffentlichten Fotos von tausenden Schülern, wie sie die chinesische Fahne hissen - eine tägliche Routine an allen öffentlichen Schulen. In den Oberschulen der Millionenstadt wird bereits seit Mai wieder unterrichtet.

Grundschüler in Wuhan werden von ihren Lehrern empfangen © AFP

Für die Kinder herrscht auf dem Schulweg Maskenpflicht, zudem sind sie angehalten, öffentliche Verkehrsmittel nach Möglichkeit zu meiden. Alle Schulen haben darüberhinaus für den Fall neuer Corona-Ausbrüche Pläne für eine Rückkehr zum Online-Unterricht erarbeitet.

In Wuhan war das neuartige Coronavirus Ende vergangenen Jahres erstmals aufgetreten. Ende Januar riegelten die Behörden die Millionenstadt über zwei Monate lang vollständig ab, das öffentliche Leben kam zum Erliegen. Den offiziellen Angaben zufolge hatte die Stadt rund 80 Prozent der 4600 gemeldeten Corona-Todesopfer auf dem chinesischen Festland zu beklagen.

China hat nach eigenen Angaben die Ausbreitung des Virus inzwischen weitgehend unter Kontrolle. In den vergangenen Tagen wurden keine Neuinfektionen mehr gemeldet.