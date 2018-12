Untersuchungsergebnis zum Tod des russischen Informanten Perepilitschni erwartet

London (AFP) - In Großbritannien wird heute das Ergebnis einer Untersuchung zum Tod des womöglich vergifteten russischen Informanten Alexander Perepilitschni bekanntgegeben. Der wohlhabende Geschäftsmann war 2012 beim Joggen in der Nähe von London gestorben. Perepilitschni hatte der US-Investmentfirma Hermitage Capital Management dabei geholfen, einen Fall von Geldwäsche in Russland zu prüfen.

Waagschalen der Justitia © AFP

Zwei Jahre nach seinem Tod veranlasste seine Lebensversicherung Untersuchungen, bei denen Spuren eines Gifts von einer chinesischen Pflanze namens Gelsemium in seinem Magen gefunden wurden. Die Substanz kann einen Herzstillstand verursachen. Der Fall ist einer von 14, die Großbritannien nach der Vergiftung des russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal im März im englischen Salisbury erneut untersuchen lässt. Perepilitschni war ein möglicher Kronzeuge in der Affäre um den russischen Anwalts Sergej Magnizki, der für Hermitage Capital Management gearbeitet hatte und dessen Tod in russischer Haft zu einem Zerwürfnis zwischen Washington und Moskau geführt hatte.