Ursache für Flugzeugunglück in Indien mit mindestens 18 Toten weiter unklar

Kozhikode (AFP) - Nach dem Flugzeugunglück in Indien mit mindestens 18 Toten dauern die Ermittlungen zur Unglücksursache an. Die Regierung wandte sich gegen "spekulative Annahmen", nachdem die Opposition die Sicherheit der Landebahn am Flughafen Kozhikode in Frage gestellt hatte. 149 Passagiere wurden bei dem Unglück am Freitag verletzt - mehr als 20 von ihnen schwer. Die Maschine der Fluggesellschaft Air India Express war bei starkem Regen über das Ende der Landebahn hinausgeschlittert und in zwei Teile zerbrochen.

Die Boeing 737 kam aus Dubai und hatte nach Angaben der Airline 190 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord. Unter den Toten waren nach Krankenhausangaben auch die beiden Piloten und vier Kinder. Der Flughafen Kozhikode liegt im südlichen Bundesstaat Kerala und gilt als schwierig für Piloten, da sich seine Landebahn auf einem erhöhten Plateau befindet, das am Ende steil abfällt.

Laut der zivilen Luftfahrtbehörde DGCA schoss die Maschine über das Ende der Landebahn hinaus, rutschte zehn Meter einen Hang hinab und zerbrach. Der Aufprall war so heftig, dass die Nase des Flugzeugs 20 Meter weit weg geschleudert wurde. "Der Treibstoff ist ausgelaufen. Es ist ein Wunder, dass das Flugzeug kein Feuer gefangen hat. Die Bilanz hätte viel schlimmer ausfallen können", sagte ein Sprecher der Rettungskräfte vor Ort.

Oppositionspolitiker hoben Bedenken über die Landebahn hervor, die schon vor dem Unglück geäußert worden waren. Indiens Luftfahrtminister Hardeep Singh Puri räumte daraufhin ein, dass es solche Warnungen der Luftfahrtbehörde gegeben habe. Jedoch seien die Probleme vom Besitzer des Flughafens angegangen worden.

"Ich ermutige alle dazu, geduldig zu sein und von spekulativen Beobachtungen abzusehen, die nahe des Unverantwortlichen sind", schrieb Singh Puri im Internet-Kurzbotschaftendienst Twitter. Bei einem Besuch der Unglücksstelle hatte er am Samstag die Bergung der beiden Flugschreiber bekanntgegeben.

Der Flug war Teil einer Rückholaktion für in der Corona-Pandemie im Ausland gestrandete Inder. Zehntausende Inder wurden in den vergangenen Monaten mit hunderten Flügen insbesondere aus den Golfstaaten in ihre Heimat zurückgebracht. Indische Medien berichteten unter Berufung auf eine Flugortungs-Website und Flugsicherungsbeamte, die Piloten hätten vor dem Absturz zwei erfolglose Landeversuche unternommen.

Drei Stunden lang arbeiteten die Rettungskräfte im Dunkeln und bei anhaltendem Regen daran, die Opfer aus den Trümmern des Wracks zu befreien. Mehrere Menschen mussten mit Spezialwerkzeug aus den Überresten geschnitten werden. Taxifahrer und örtliche Händler halfen bei der Bergung der Opfer und brachten viele von ihnen ins Krankenhaus, bevor schließlich die Rettungskräfte übernahmen, wie ein Sprecher der Rettungskräfte berichtete.

Premierminister Narendra Modi bekundete im Kurzbotschaftendienst Twitter sein Beileid für die Angehörigen: "Meine Gedanken sind bei denjenigen, die ihre Liebsten verloren haben. Mögen die Verletzten so schnell wie möglich genesen."

2017 war bereits eine Maschine der Fluglinie SpiceJet mit 75 Passagieren bei Nässe von derselben Startbahn abgekommen. 2010 starben 158 Menschen in Indien, als eine aus Dubai kommende Maschine der Air India Express bei der Landung in Mangalore über die Landebahn hinausschoss. Das Flugzeug ging in Flammen auf, nur acht Passagiere überlebten.