Urteil gegen russischen Geschichtsprofessor Sokolow wegen Mordes an Freundin

St. Petersburg (AFP) - Im Prozess gegen den renommierten russischen Geschichtsprofessor Oleg Sokolow wegen des Mordes an seiner Freundin soll am Freitag (10.30 Uhr) in St. Petersburg das Urteil gesprochen werden. Sokolow hat sich schuldig bekannt und Reue bekundet. Die Staatsanwaltschaft forderte 15 Jahre Haft für den Historiker wegen Mordes und illegalen Waffenbesitzes.

Oleg Sokolow im Gerichtssaal (2019) © AFP

Sokolow war im November 2019 im betrunkenen Zustand bei dem Versuch festgenommen worden, Leichenteile im Fluss Moika in St. Petersburg zu versenken. Die Polizei holte den 63-Jährigen aus dem eiskalten Wasser und entdeckte in seinem Rucksack abgetrennte Frauenarme. In der Wohnung des Napoleon-Experten fanden die Beamten eine blutverschmierte Säge sowie die enthauptete Leiche seiner ehemaligen Studentin Anastasia Jeschtschenko. Mit der 24-Jährigen hatte Sokolow zusammengelebt und mehrere Bücher geschrieben.