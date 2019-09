Urteil im Prozess um Mord an 18-Jähriger auf Usedom erwartet

Stralsund (AFP) - Im Prozess um ein mutmaßlich aus Mordlust begangenes Gewaltverbrechen an einer jungen Frau auf der Ostseeinsel Usedom verkündet das Landgericht Stralsund am Freitag (10.30 Uhr) sein Urteil. Zwei Männern im Alter von 19 und 21 Jahren wird zur Last gelegt, eine schwangere 18-Jährige aus ihrem Bekanntenkreis im März in deren Wohnung in der Gemeinde Zinnowitz mit zahlreichen Messerstichen getötet zu haben.

Die Angeklagten mit ihren Verteidigern im Gerichtssaal © AFP

Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern heimtückischen Mord aus Mordlust vor. Der 19-Jährige räumte während des Verfahrens ein, die 18-Jährige erstochen zu haben. Ein Gutachter bescheinigte ihm vor dem Gericht in Mecklenburg-Vorpommersn einen völligen Mangel an Empathie und hohes Aggressionspotenzial. Es bestehe große Wiederholungsgefahr. Der 21-Jährige bestritt einen größeren Beitrag zur Tat, was der 19-Jährige in seiner Aussage aber anders darstellte.