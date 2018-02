Urteil in Prozess gegen mutmaßlichen Doppelmörder von Detmold erwartet

Detmold (AFP) - Im Prozess um den Mord an einer 24-jährigen Frau und ihrem sechsjährigen Sohn wird am Mittwoch (09.00 Uhr) vor dem Landgericht Detmold das Urteil erwartet. In dem Verfahren sollen nach Abschluss der Beweisaufnahme zunächst die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung gehalten werden, bevor die Richter voraussichtlich am Nachmittag das Urteil verkünden.

Bei dem Angeklagten handelt es sich um einen früheren Wohnungsnachbarn der beiden Opfer. Er wollte laut Anklage am 9. September 2017 die Frau zum Sex zwingen. Als die 24-Jährige sich wehrte, soll der 53-Jährige zunächst die Frau und später auch ihren Sohn erstochen haben.