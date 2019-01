Einstige Sowjetrepublik hofft auf Einnahmen

Usbekistan lockt deutsche Touristen mit Visa-Freiheit

Taschkent (AFP) - Um den Tourismus anzukurbeln, bietet die frühere Sowjetrepublik Usbekistan deutschen Besuchern künftig die Einreise ohne Visum an. Ab Mitte Januar können Deutsche ohne Visum einreisen und bis zu 30 Tage als Touristen im Land bleiben, wie die Tourismusbehörde des Landes am Freitag mitteilte. Damit wird Deutschland nach Frankreich das zweite EU-Land, das in den Genuss einer solchen Regelung kommt.

Foto vom Registan-Platz in Samarkand © AFP

Die arme zentralasiatische Republik hat sich seit dem Tod des langjährigen Machthabers Islam Karimow 2016 behutsam für Besucher aus dem Westen geöffnet. Usbekistan ist stark von Rohstoffimporten abhängig und versucht, den Tourismus als Einnahmequelle zu erschließen. Vor allem Städte entlang der einstigen Seidenstraße wie Samarkand, Buchara und Chiwa sollen Reisende anlocken.