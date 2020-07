Unglück an See in Schleswig-Holstein - Zeugen ziehen Mädchen an Land

Vater ertrinkt bei Rettung seiner neunjährigen Tochter

Bad Segeberg (AFP) - In Schleswig-Holstein ist ein Vater bei einem Rettungsversuch für seine in einen Teich gefallenen Tochter ertrunken. Nach Angaben der Polizei vom Freitag sprang der 61-Jährige seinem neunjährigen Kind am Donnerstagabend in der Gemeinde Tornesch hinterher. Zeugen retteten das Mädchen aus dem Wasser, der Vater aber ging unter. Beide konnten nach ersten Erkenntnissen offenbar nicht schwimmen.

Polizisten bargen den leblosen 61-Jährigen etwas später aus dem kleinen Teich, weitere Rettungskräfte reanimierten ihn. Der Mann starb aber am Freitagmorgen in einem Hamburger Krankenhaus, in das er danach gebracht wurde. Seine Tochter stand demnach unter Schock.