Ursache für nächtliches Feuer in Blaubeuren bei Ulm noch unklar

Vater und zwei Töchter sterben bei Wohnungshausbrand in Baden-Württemberg

Ulm (AFP) - Bei einem Wohnhausbrand in Blaubeuren im östlichen Baden-Württemberg sind in der Nacht zum Freitag drei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei in Ulm handelte es sich bei den Toten um einen 41-jährigen Familienvater und seine beiden Töchter im Alter von neun und 13 Jahren. Die Brandursache und weitere Details blieben zunächst unklar.

Einsatzkräfte an dem brennenden Haus © AFP

Den Beamten zufolge war das Feuer in der Gemeinde bei Ulm gegen 03.20 Uhr per Notruf gemeldet worden. Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften eilten zum Einsatzort, konnten den Vater und seine Kinder aber nur noch tot bergen. Zeugen hörten vor dem Brand einen lauten Knall wahr. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.