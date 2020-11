Instagram-Konto von Papst Franziskus hat 7,4 Millionen Follower

Vatikan untersucht "Like" des päpstlichen Instagram-Kontos für Bikini-Model

Vatikanstadt (AFP) - Wie kommt ein "Like" des päpstlichen Instagram-Kontos unter das Foto eines spärlich bekleideten brasilianischen Bikini-Models? Dazu hat der Vatikan nach eigenen Angaben vom Freitag eine Untersuchung eingeleitet.

Vatikan leitet Untersuchung wegen des Vorfalls ein. © AFP

Die 27-jährige Natalia Garibotto hatte vergangene Woche ein erotisches Foto von sich im Online-Dienst Instagram veröffentlicht. Darauf ist sie in einem knappen Oberteil zu sehen, zudem trägt sie Strapse und einen kurzen Rock. Nach einem "Like" des offiziellen Instagram-Kontos von Papst Franziskus zeigte sich Garibotto erfreut: "Ich komme in den Himmel", schrieb sie im Online-Dienst Twitter.

Einen Tag nach dem Vorfall entfernte die Social-Media-Abteilung des Vatikans das Like. "Der Vorfall wird untersucht, wir stehen im engen Kontakt mit Instagram", sagte ein Vatikan-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor wurde spekuliert, ob ein Mitglied der Social-Media-Abteilung das Bild versehentlich markierte - während er oder sie als Papst eingeloggt war.

Der Instagram-Account von Franziskus wird von 7,4 Millionen Menschen beobachtet - der Papst hingegen folgt niemandem.