Über ein Drittel wird allein in Niedersachsen hergestellt

Veilchen sind die am häufigsten produzierten Beetpflanzen in Deutschland

Wiesbaden (AFP) - Veilchen und ihre Verwandten aus der Gattung Viola sind die am häufigsten produzierten Beet- und Balkonpflanzen in Deutschland. 183 Millionen Stück wurden 2017 als Fertigware hergestellt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag anlässlich der bevorstehenden Eröffnung der Bundesgartenschau mitteilte. Über ein Drittel davon wurde allein in Niedersachsen angebaut.

Stiefmütterchen gehören ebenfalls zur Gattung der Viola. © AFP

Damit haben Veilchen einen Anteil von 19 Prozent an allen in Deutschland erzeugten Beet- und Balkonpflanzen und Stauden. Zu der Gattung der Viola gehören neben Veilchen auch Stiefmütterchen. Die Bundesgartenschau 2019 im baden-württembergischen Heilbronn wird am Mittwoch im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet.