Für Entschädigung nach Stromausfall am Flughafen keine eindeutige Rechtslage

Verbraucherschützer: Über Entschädigung für Hamburger Flugreisende müsste Gericht entscheiden

Frankfurt/Main (AFP) - Nach dem Stromausfall am Hamburger Flughafen müsste nach Auffassung von Verbraucherschützern ein Gericht entscheiden, ob die gestrandeten Reisenden Anspruch auf Entschädigung haben. Es sei unklar, ob die Fluggesellschaften für die Flugausfälle haftbar seien, sagte André Schulze-Wethmar vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland (EVZ) am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Die Fluglinien müssen laut Gesetz nicht entschädigen, wenn Flüge wegen "außergewöhnlicher Umstände" gestrichen werden müssen.

Mann telefoniert vor Anzeigetafel am Hamburger Flughafen © AFP

Dazu gehören laut EVZ beispielsweise Streiks, außerordentlich schlechtes Wetter, Sicherheitsrisiken und politische Instabilität. Ob ein Stromausfall am Flughafen - wie am Sonntag in Hamburg - auch dazu gehört, müsste laut Schulze-Wethmar gerichtlich geklärt werden.

Wegen eines Kurzschlusses hatte der größte Flughafen Norddeutschlands seinen Betrieb komplett einstellen müssen. Von den Ausfällen betroffen waren rund 30.000 Passagiere. 150 Fluggäste mussten nach Angaben einer Airportsprecherin die Nacht auf Feldbetten am Flughafen verbringen.

Unabhängig davon, wer die Flugstreichungen zu verantworten hat, haben Flugreisende laut Schulze-Wethmar Anspruch, von ihrer Gesellschaft betreut zu werden. "Sie muss Lebensmittel, Getränke und Unterkunft stellen", sagte der Jurist AFP. Außerdem dürften Reisende ihren Flug kostenlos umbuchen - oder absagen und das Geld zurückfordern.

"Wer eine Pauschalreise gebucht hat, hat einen Minderungsanspruch gegen den Reiseveranstalter", sagte Schulze-Wethmar. Auch die Kosten für das Hotel am Urlaubsort müsse der Reiseveranstalter tragen. Wer Flug und Unterkunft hingegen separat buchte, hat im Fall außergewöhnlicher Umstände keinen Entschädigungsanspruch.