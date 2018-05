Drops und Fruchtgummis mit Vitaminen für Kinder überflüssig

Verbraucherzentralen: Nahrungsergänzungsmittel für Kinder meist überdosiert

Erfurt (AFP) - Bunte Drops, Fruchtgummis oder Bärchen mit Vitaminen: Nahrungsergänzungsmittel für Kinder sind nach Einschätzung von Verbraucherexperten nicht nur überflüssig, sondern meist auch zu hoch dosiert. Das könne zu unerwünschten Wirkungen führen, wie eine am Dienstag von den Verbraucherzentralen veröffentlichte Untersuchung von 26 Nahrungsergänzungen zeigt.

Bunte Bärchen gibt es auch mit Nahrungsergänzungsmitteln © AFP

Bei 85 Prozent der Produkte lag demnach mindestens eines der Vitamine oder Mineralstoffe über dem Referenzwert der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) für Vier- bis Siebenjährige. Mehr als die Hälfte der Produkte überschritt sogar die vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) vorgeschlagenen Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln, oder sie lagen an der Grenze.

Das sehen die Verbraucherexperten besonders kritisch, weil diese Höchstmengen erst für Menschen ab 15 Jahren vorgesehen sind. Die fettlöslichen Vitamine A oder D könnten sich so im Körper anreichern und Kopfschmerzen, Übelkeit oder Müdigkeit auslösen.

Jedes zehnte Kind bekommt täglich Nahrungsergänzungsmittel oder mit Vitaminen und Mineralstoffen angereicherte Lebensmittel. Die Produkte vermitteln den Verbraucherschützern zufolge den Eindruck, dass sie die Abwehrkräfte stärken oder die Konzentrationsfähigkeit erhöhen.

"Getrieben durch die Werbung der Hersteller sind Eltern schnell in Sorge, dass der Nachwuchs zu wenig Nährstoffe aufnimmt, kränkelt oder in der Schule nicht mitkommt", erklärte Ernährungsexpertin Petra Müller von der Verbraucherzentrale Thüringen. Deshalb griffen viele Eltern ungeachtet der Nachteile zu Nahrungsergänzungsmitteln.

Die gesundheitsbezogenen Angaben auf den Verpackungen seien zwar überwiegend zulässig, dennoch vermittelten sie oft ein falsches Bild. Denn eine übermäßige Zufuhr von Nährstoffen führe nicht zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit oder Gehirnfunktion.

Die Verbraucherzentralen fordern vom Gesetzgeber verbindliche Höchstmengen für Nährstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln. Vor allem Produkte in Form von Bonbons oder Bärchen bergen demnach "die Gefahr, mit Süßigkeiten verwechselt und in größeren Mengen verzehrt zu werden". Außerdem schlagen die untersuchten Nahrungsergänzungsmittel mit bis zu 500 Euro pro Kind im Jahr zu Buche – ohne erwiesenen Nutzen, wie es weiter heißt.

"Kinder benötigen in der Regel keine Nahrungsergänzungen", erklärte Müller. Eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf und Bewegung an der frischen Luft blieben Voraussetzung für eine gute Entwicklung.