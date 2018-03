Entwarnung nach Untersuchung - Sendung löste Großalarm aus

Verdächtiger Brief in niedersächsischem Gericht enthielt Plastikabrieb

Nienburg/Weser (AFP) - Ein am Amtsgericht im niedersächsischen Rinteln eingegangener Brief mit verdächtigem grünen Pulver hat sich als harmlos erwiesen. Es habe sich lediglich um Kunststoffabrieb gehandelt, teilte die Polizei in Nienburg am Mittwoch mit. Derzeit werde ermittelt, ob der Abrieb absichtlich oder lediglich durch einen "technischen Vorgang" hineingelangt sei.

Feuerwehrleute bauten eine mobile Dekontaminationsschleuse auf © AFP

Der Eingang des Briefs hatte am Dienstag zur Evakuierung des Gebäudes und zu einem Großeinsatz von Rettungskräften, Feuerwehr und Polizei geführt. Fünf Mitarbeiter klagten nach dem Öffnen über Angstzustände und Atembeschwerden und wurden medizinisch betreut. Einsatzkräfte in Schutzanzügen sicherten und analysierten den Brief.