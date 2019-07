Polizei prüft Zusammenhänge mit weiteren Fällen

Verdächtiger im Fall von sexuell missbrauchtem Mädchen in Dresden in Haft

Dresden (AFP) - Im Fall einer sexuell missbrauchten 15-Jährigen in Dresden ist der Tatverdächtige in Haft genommen worden. Der am Dienstag festgenommene 37-jährige Deutsche sitze in Untersuchungshaft, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in der sächsischen Hauptstadt am Mittwoch mit. Der Mann ist verdächtig, am Dienstag eine 15-Jährige in einem Waldstück in der Radeberger Vorstadt vergewaltigt zu haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn in der Nähe fest.

Die Staatsanwaltschaft und eine Ermittlungsgruppe ermitteln nun, ob es Zusammenhänge mit weiteren ähnlichen Straftaten in Dresden in den vergangenen Wochen gibt. Am Dienstag wurde auch der sexuelle Missbrauch an einem elfjährigen Mädchen bekannt. Ein unbekannter Fahrradfahrer hatte das Kind am Montagabend im Stadtteil Dölzschen unvermittelt zu Boden gerissen und missbraucht. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte auf einem Fahrrad.

Mitte Juni war in Dresden-Mickten ein zwölfjähriges Mädchen missbraucht worden. Das Kind war mit dem Fahrrad unterwegs, als es von einem Unbekannten angesprochen wurde. Kurz darauf zog er an der Hose des Mädchens, ließ wegen dessen Gegenwehr aber von ihm ab. Der Täter flüchtete auf einem Herrenrad. Mitte Juli wurde eine 23-Jährige auf einem Feldweg in Dölzschen von einem Unbekannten gepackt. Sie konnte jedoch um Hilfe rufen, woraufhin der Täter flüchtete.

Die Polizei gründete eine siebenköpfige Ermittlungsgruppe namens "Velo". Dort wurden insbesondere Beamte zusammengezogen, die Erfahrung in der Bearbeitung von Sexualdelikten haben.