Ali B. soll 14-Jährige vergewaltigt und getötet haben

Verdächtiger im Mordfall Susanna im Nordirak festgenommen

Berlin (AFP) - Schneller Fahndungserfolg im Mordfall Susanna: Der geflohene Tatverdächtige ist im Nordirak gefasst worden. Der 20-Jährige wurde dort in der Nacht zum Freitag von kurdischen Sicherheitsbehörden festgenommen, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Die Umstände der Flucht des Verdächtigen aus Deutschland in den Nordirak sorgten weiter für Diskussionen. Die Bundespolizei sieht allerdings keine Versäumnisse bei der Kontrolle vor seiner Ausreise.

Gedenken an getötete Susanna © AFP

Der 20-jährige Ali B. wird verdächtigt, die 14-jährige Susanna aus Mainz vergewaltigt und getötet zu haben. Das Mädchen wurde vor mehr als zwei Wochen als vermisst gemeldet und am Mittwoch in Wiesbaden tot aufgefunden. Ein im Zusammenhang mit der Tat zunächst ebenfalls festgenommener 35-jähriger Türke wurde am Donnerstagabend wieder freigelassen.

B. war Anfang Juni mit seiner Familie von Düsseldorf aus über die Türkei in den Nordirak geflohen. Laut Bundesinnenministerium wurde er nun auf Bitten der Bundespolizei durch kurdische Sicherheitskräfte festgenommen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bedankte sich für die Zusammenarbeit in dem Fall.

Das Auslieferungsverfahren laufe jetzt "nach den internationalen Regeln", sagte Seehofer bei der Innenministerkonferenz in Quedlinburg. Mit dem Irak besteht kein Auslieferungsabkommen. In Einzelfällen sind Auslieferungen nach Angaben des Auswärtigen Amts aber möglich.

Die Bundespolizei verteidigte derweil die Kontrollen am Flughafen Düsseldorf bei der Ausreise des Verdächtigen und sieben weiteren Familienmitgliedern. Sie legten demnach irakische Ersatzdokumente sowie deutsche Aufenthaltsgestattungen vor. "Die vorgelegten Dokumente waren echt, gültig und berechtigten zur Ausreise", erklärte das Bundespolizeipräsidium. Zudem sei nach dem 20-Jährigen zu dem Zeitpunkt nicht gefahndet worden.

Ein Abgleich der Daten auf Pässen und Flugtickets fand nicht statt. Die Bundespolizei erklärte dazu, dass dies derzeit rechtlich nicht möglich sei. Auf den Tickets nutzte die Familie andere Namen als auf ihren offiziellen Dokumenten. Auch ein Sprecher des Bundesinnenministeriums verwies darauf, dass die Bundespolizei bei einer Ausreise Reisedokumente prüfe, während dies bei den Flugtickets die Fluggesellschaft mache.

Bundesinnenminister Seehofer forderte, es müsse jetzt ermittelt werden, ob es ein Vollzugsproblem sei oder ein Problem der rechtlichen Grundlagen. Auch andere Politiker forderten noch vor der Festnahme des Verdächtigen im Nordirak Aufklärung. Es müsse "rasch geklärt werden, wie der Tatverdächtige entkommen konnte und wie er möglichst schnell in Deutschland vor Gericht gestellt werden" könne, sagte SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider der "Bild"-Zeitung.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte als Reaktion auf den Mordfall "eine echte Asylwende in Deutschland". Die Gesetze müssten wirksam geändert werden, "damit Straftäter und Gefährder so schnell wie möglich abgeschoben werden können und bis zur Abschiebung in Haft genommen", sagte Söder dem "Münchner Merkur".

FDP-Chef Christian Lindner verlangte eine "Neuordnung bei der Einwanderungs- und Migrationspolitik". Die Frage sei, "warum sich ein ausreisepflichtiger Mann mit Gefährderpotenzial überhaupt frei bewegen konnte", sagte Lindner den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".